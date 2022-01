Lina Tejeiro revela cómo va su cicatriz tras extracción de biopolímeros

Tejerio respondió a sus seguidores dudas sobre su proceso clínico y recuperación luego de la intervención.

Además, la colombiana anexó una fotografía en su historia, mostrando cómo le había quedado su cicatriz luego de la cirugía, agregando que se ha realizado procedimientos láser para disminuir la marca.

“Sí, se puede borrar más. Hace unos meses me hice una sección de láser fraccionado y eso me ayudó un montón a desvanecerla, pero no volví, no he estado juiciosa, si lo estuviera seguramente ya no se notaría, tampoco he tenido el afán de querer borrarla”, resaltó.

Asimismo, agregó que sacar el 100 % de los biopolímeros era casi que imposible, pero durante su cirugía pudieron retirarte un 90%, por lo que no necesita de una próxima intervención.