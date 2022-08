La razón de Karol G para rechazar un papel en ‘Aquaman’

Todo el tema salió a relucir en la entrevista por el venidero estreno en Netflix de la serie de Griselda Blanco, producción donde trabajó con la barranquillera Sofía Vergara y donde interpretará a “Carla”.

En otra parte de la entrevista, la cantante habla de la vez que sufrió una caída durante un concierto realizado en Miami, cuyo video del momento se hizo viral.

“Eso fue muy loco, se me enredó el pie, yo odié esas escaleras el resto del tour. Yo sentí que estuve agachada en el piso como 15 minutos, me partí dos uñas y me lastimé la rodilla. Me toqué los dientes y tenía los dientes… todo eso fue en un minuto”, declaró.

La intérprete afirmó que luego del momento quería bajarse del escenario, pero pudo terminar el show.

Por otro lado, la colombiana dio a conocer el porqué de su color de cabello.

“Todo en mi vida tiene un significado, me gusta darle sentido a todo. Cuando estaba pensando en qué color me iba a pintar el pelo… me puse a buscar el significado del color rojo. El rojo es todo… Habla de evolución, de pasión, de crecimiento, es el color del ave fénix, tiene un significado increíble”, dijo la cantante.