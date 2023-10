Julio César Herrera denunció que intentaron estafarlo por llamada

El caso de estafada denunciado por el actor a través de su cuenta de TikTok fue rechazado por la comunidad virtual. Entre los comentarios, varios confirmaron que también han sido víctimade este tipo de llamadas.

“A mí me llamaron un muchacho llorando, dizque mamá tuve un accidente en la moto y yo no tengo hijos, le dije cuando esté más grave me llama y colgué”, se lee en los comentarios.