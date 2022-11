Jhonny Rivera vuelve a denunciar invasión de su privacidad

Según comenta, en esta ocasión fue un joven que decidió ir desde Villavicencio en busca de una oportunidad con el artista.

“Siguen llegando más personas a mi finca para que grabe con ellos, esta semana llegó desde Villavicencio un muchacho en motocicleta a buscarme y al ver que no estaba y que me encontraba en Neiva se vino para acá y me buscó en el hotel y yo lo atendí y hasta lo invité al concierto, pero eso, le da a pensar que hay posibilidades de grabar conmigo, pero eso no es así, porque eso depende de una disquera”, explicó Rivera.

Acto seguido, el cantante pidió a sus seguidores que no hagan eso más: “Por eso me había ido de mi finca, porque se me había vuelto un sitio público y no era la idea” comentó.