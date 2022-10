‘No quería engañarte’, la nueva canción de Jessi Uribe

"Yo no quería engañarte. Pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte. Y la necesidad hace que los ladrones no sean tan culpables.Y mientras tu charlabas con otras personas tenía que ayudarme", dice una de las estrofas de la canción.

Sin embargo, este tema se trata de nueva versión de la cantada por el puertorriqueño Víctor Manuelle en 2015.

Para esta nueva versión, Jessi Uribe trabajó con el compositor del tema Wilfran Castillo y en el video con la modelo Paola Cospi.