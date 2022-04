Alain Delon solicitó la eutanasia y se despide con emotiva carta

Luego de que se diera a conocer esta lamentable noticia, el actor decidió compartir una emotiva carta para despedirse.

"Me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon".

Recordemos que Delon es recordado por participar en un gran número de películas, que a través de los años se han convertido en clásicos del cine, entre ellas se destacan: Plein Soleil, Rocco y sus hermanos, El gatopardo, El Insubordinado, El Samurái, La Piscina, El Clan Siciliano, El Círculo Rojo, Borsalino, Monsieur Klein o Nuestra Historia.