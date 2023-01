No debemos soportar la violencia de género: Danna García sobre suceso en 2022

Danna García, reconocida por su papel de Norma en ‘Pasión de Gavilanes’, a sorprendido a sus seguidores con un reflexivo mensaje en sus redes sociales, haciendo referencia, al parecer, de un momento difícil que vivió en 2022.

“El año pasado fue un año especialmente emocional para mí. Terminó de manera hermosa, pero me tomó tiempo reconciliar lo que había vivido y hacer un análisis profundo de mi postura y sentimientos. No me había sentido lista para hacerlo, no lo podía hablar… pero ya pasó esa etapa”, inició la actriz en su publicación, la cual está acompañada con un video y dos fotos de ella en la playa.