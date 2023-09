"Pido a Dios que me dé y me dé más fuerza": Daniella Álvarez

Recientemente, Daniella compartió un video en sus historias de Instagram que muestran su proceso de rehabilitación que, entre otras cosas, se ha complicado pues ha empezado a fallarle la pierna derecha.

Acompañando las imágenes, escribió un mensaje sincero: “Hoy es uno de esos días en los que pido a Dios que me dé y me dé más fuerza”. “En momentos como estos me esfuerzo con todo mi corazón y mientras solo deseo que todos estén dando gracias por las piernas que tienen”, indicó.

La respuesta de sus seguidores no se hizo esperar, inundando sus redes sociales con mensajes de apoyo y cariño. La historia de Daniella Álvarez ha resonado profundamente en muchas personas que han enfrentado dificultades similares o que admiran su actitud positiva ante la adversidad.

La exreina de belleza ha compartido en varias ocasiones que su familia, en particular su hermano, ha sido un pilar fundamental en su proceso de recuperación. Además, ha destacado la importancia de la ayuda profesional y el apoyo emocional en su rehabilitación.