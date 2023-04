¿Es posible no sentir celos? Greeicy Rendón dio algunos consejos

“En mi caso hay momentos donde yo siento celitos de bobadas, pero ¿ustedes creen que yo molesto? No, yo sé cuándo siento celos que yo digo, ‘estos son ganas de joder la vida’ y yo no molesto por eso, porque la única que voy a quedar mal soy yo y obviamente me fijo mucho antes de encontrar la gente en mi vida y sobre todo en la pareja”, dijo Rendón.

La mujer hizo una reflexión sobre las relaciones de hoy en día. Le aconsejó a sus seguidores que si no se sienten bien con su pareja, es mejor dar un paso al costado antes de que se vuelva tóxica, para terminar de la mejor manera posible.

“Es mejor darse la manito, me aportaste y te aporté y adiós”, dijo.