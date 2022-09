Camilo hará la canción del Mundial de Catar para Telemundo

De acuerdo al canal, la canción elegida será una adaptación del tema del artista colombiano ‘aeropuerto’.

En una entrevista dada a ese medio, Echeverry aseguró que sentía dolor de ver que Colombia no estaba clasificada al Mundial de Qatar 2022, pero que apoyaría a las selecciones latinoamericanas.

"Tengo mi dolor en el corazón porque mi país no estará en el Mundial, pero no me atrevo a decir a quién le voy porque tengo tantos amigos... voy a irle a los latinos", aseguró el intérprete de ‘Tutu’, en el programa ‘En Casa con Telemundo’.