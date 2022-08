Beyoncé cambia la letra de una de sus canciones tras recibir críticas

En el inglés coloquial, jerga utilizada por la comunidad afroestadounidense, la palabra también significa "perder el control", "agitar" o "volverse loco".

"Spazzin’ on that ass, spazz on that ass", se escucha a Beyoncé en "Heated".

Luego de que la artista intentara explicar lo sucedido y al ver la negativa en la respuesta de sus seguidores, procedió a cambiar la letra de su sencillo.

“La palabra, no utilizada intencionadamente de forma dañina, será sustituida”, afirmó el portavoz de Beyoncé.