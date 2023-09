¿Backstreet Boys y NSYNC estarían planeando una gira?

Mientras que los Backstreet Boys, nacieron en 1993, en Orlando, Florida y el grupo fue conformado por A.J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nevin Richardson y Nick Carter, quienes hacen parte de éxitos como ‘I Want It That Way’, ‘Everybody (Backstreet’s Back)’ y ‘As Long as You Love Me’.

Tras su acogida por el público, tanto NSYNC como Backstreet Boys, marcaron tendencia por cuenta de su apuesta musical y el talento de sus miembros; no obstante, con los años, llegó la banda One Direction.