Cintia y Yéferson Cossio antes de ser famosos

Tal como se puede apreciar en las imágenes, los cambios de los hermanos han sido muy notorios y hay quienes se preguntan si se deben a cirugias, a la madures o al cambio en su estilo de vida.

A principios del 2023, debido a la respuesta que le dio a uno de sus seguidores, Cintia se volvió blanco de críticas y comentarios en redes por afirmar a uno de sus seguidores que, a pesar de lo que todos creían, su belleza no se debía tanto al bisturí.

“No me van a creer, pero la verdad es que cirugías prácticamente no me he hecho, ha sido muy poquito y muy sutil, a excepción de las ‘boobies’, pero de cirugías prácticamente no me he hecho”, afirmó la hermana de Cossio.

Algo que no muchos creyeron y pusieron en duda con comentarios que iban desde pedir que revelara sus secretos para verse así, hasta burlas por los cambios que se le han visto.