Andrea Valdiri contó que antes de ser influencer vendía perros calientes

“Mi vida normal era así: me levantaba a las 4:00 a. m. para ir al mercado a comprar una masa de yuca (para hacer arepas). Vendía fritos desde las 6 hasta las 7 de la mañana. Al mediodía me iba a jugar fútbol y después de las 2:00 p. m. me iba para un lugar que era de un amigo venezolano que tenía tiendas de ropa. Estaba en el almacén solo medio tiempo. Luego, de 6 a 10 de la noche estudiaba en la universidad”, detalló.

Andrea Valdiri reveló también que trabajó en la venta de perros calientes, a las afuera de un establecimiento nocturno de Barranquilla.

“Apenas salía de la universidad me iba a hacer el tema de los perros calientes. Al lado quedaba un bar y ahí se sentaba mucho viejo tomador. Entonces, vendía los perros calientes después de la universidad hasta las 2 de la mañana. Después, volvía y me levantaba a las 4”, explicó.