Alina Lozano no regresará como Nidia en la segunda parte de Pedro el Escamoso

La reconocida actriz Alina Lozano, recordada a nivel nacional por dar vida a diversos personajes en memorables producciones televisivas como ‘el último matrimonio feliz’ y ‘Pedro el escamoso’, anunció que, en caso tal de que se dé una segunda temporada de esta última y célebre telenovela, ella no regresaría a formar parte del elenco.

Los rumores de una posible segunda parte de ‘Pedro el escamoso’ comenzaron a surgir desde hace un par de semanas. Incluso, se ha llegado a comentar que el mismo Miguel Varoni, quien en su momento personificó al protagonista de la serie, habría confirmado su participación para esta nueva temporada.

No obstante, una de las actrices que se ha pronunciado para aclarar que, de ser este el caso, no haría parte del elenco, fue precisamente Alina Lozano, quien dio vida a la entrañable Nidia Pacheco.

Por medio de un vídeo compartido a través de sus redes sociales, Lozano explicó que la decisión no había sido tomada del todo por ella, sino que más bien se dio luego de que no pudiese llegar a un acuerdo con quienes dirigirán esta nueva temporada de la telenovela.

“Sé que es una noticia que, de pronto, puede poner triste a algunos de ustedes que me siguen y que me quieren”, manifestó en un principio Alina, antes de dar la triste noticia a sus seguidores.

“No voy a estar en la tercera parte, o en la versión que van a hacer, 20 años después, de ‘Pedro el escamoso’”, anunció la actriz para, posteriormente, agregar: “Decir que no me afecta sería mentir y no salgo a las redes a decir mentiras, sobre todo con relación a mi trabajo (...) doña Nidia no va a estar interpretada por Alina Lozano”.

Alina, quien se mostró bastante conmovida con su no participación en la nueva temporada de la célebre telenovela, reveló que no formará parte del elenco dado a que los productores y ella no lograron concretar un acuerdo.

“No se llegó a un acuerdo de negociación. Y pues, finalmente, esta carrera es un negocio y yo lo entiendo perfectamente”, señaló la actriz, quien, a pesar de que no estará en la nueva temporada, agradeció por la oportunidad que le dieron de haber formado parte del primer elenco.

“Siempre habrá una gratitud inmensa por esa oportunidad de, en su momento, hace 18 años, interpretar a doña Nidia, un personaje que llevo en mi corazón y que siempre estará allí“, dijo Alina.

Adicionalmente, la intérprete aprovechó para aclarar que, si bien se le suele asociar con los personajes a los que les da vida, estos no le pertenecen y, en caso de que la productora lo decida, cualquier otra persona puede representarlos.

“Los personajes no me pertenecen. Los interpreto con mucho cariño, con el mejor profesionalismo del mundo, pero no me pertenecen los personajes que he interpretado. Le pertenecen a la productora”, aclaró la mujer.

“La productora, de manera libre, si no se llega a una negociación con la primera opción, puede llamar a otra actriz para que interprete el personaje” agregó, antes de asegurar que quien llegue a interpretar a Nidia, logrará llevarlo a cabo de la mejor manera posible.

“Hay un momento en que hay que hacerse a un lado y que lastima que se haya llegado a la negociación porque me hubiese encantado estar ahí”, manifestó la actriz, que también invitó a los fans que la quieran ver personificando a Nidia a ver la primera temporada de ‘Pedro el escamoso’ en las distintas plataformas en las que está disponible.