Crisis financiera y amorosa ponen en jaque la salud mental de Alejandro Sanz

Acostumbrados a siempre a ver a los artistas en su mejor faceta, sorpresa causó un reciente tuit del cantante español en el que se muestra vulnerable, sin embargo, su mensaje cargado de melancolía no dejó de inquietar.

Y es que, de acuerdo a lo expresado en Twitter el pasado 26 de mayo, Sanz sostuvo que, “a veces no quiero ni estar” para “no entrar al ruido inútil”. Aunque a ciencia cierta no se sabe porque el artista se expresó de esa manera se presume que pueden ser problemas financieros que enfrenta los que lo tendrían tan inquieto.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, escribió.