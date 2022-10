Aida Merlano contó los detalles de su relación con Yeferson Cossio

“Yo tuve una relación. Me fue bien en mi vaina. Luego yo termino esa relación, pasa mucho tiempo y él termina su relación. Entonces para nosotros fue como: ‘Oye, probemos’. En verdad yo sí me enamoré de Yeferson… Las cosas más lindas que ha dicho un hombre en la vida me las dijo él”, dijo la joven de 23 años.

Aída Victoria también confesó la razón por la cual terminó la relación con Yeferson Cossio, aseverando que “él nunca hizo pública su ruptura - con Jenn Muriel -. Entonces, pensaron que lo de nosotros era un cacho, cuando no fue así”.

Además, Merlano indicó que fueros las imágenes de ellos juntos que se filtraron lo que detonó todo, a pesar de que como pareja querían hacerlo público. Aída Victoria afirmó que tenían muchos planes para su relación.

“Ojalá el Yeferson de la vida real saliera más en redes sociales… es un gran tipo”, dijo.