El creador de contenido Yeferson Cossio se ha caracterizado por ser muy polémico tanto en su vida personal como amorosa. Hace meses estuvo en boca de todos por una millonaria operación que se hizo para poder ser más alto.

Y aunque la recuperación señaló que fue muy dolorosa, actualmente se encuentra mucho mejor. También el antiqueño se hizo viral en las redes sociales cuando por una broma a su hermana, Cintia Cossio, se puso implantes en los senos.

Pero, ahora es tendencia por haber finalizado su relación con Carolina Gómez, quien era su prometida, pues hace semanas se habían prometido en matrimonio.

¿Por qué terminaron Yeferson Cossio y Carolina Gómez?

Por medio de un en vivo en su cuenta de TikTok reveló que ya no estaban juntos, lo que causó una gran impresión al público. “Caro y yo decidimos cortar la relación hace dos semanas, pero no hubo infidelidad de ninguna de las dos partes, para que luego no empiecen o si van a empezar con los chismes, para que no la chimben a ella”.

Señaló que separación se dio porque los acuerdos que habían llegado en un principio de la relación, ya no se estaban cumpliendo. “Nuestras vidas tomaron un rumbo diferente”.

Los 18 millones de seguidores que tiene el influencer en TikTok le señalaron que ya no se seguían y no se habían visto juntos desde hace tiempo. Esto obligó a Cossio aclarar los rumores y declarar que efectivamente ya no estaban juntos.

“Al principio nosotros antes de empezar teníamos unos acuerdos, por decirlo así, resulta que mutuamente ya no estábamos de acuerdo con muchos acuerdos mutuos que nos pusimos inicialmente. Entonces, ya no íbamos en la misma onda, nuestras vidas empezaron a tomar rumbos diferentes”, dijo.

Además, añadió que fue la mejor decisión que pudieron tomar porque así priorizan su salud mental. Por ahora, ya no están juntos y dieron por terminado su compromiso matrimonial.