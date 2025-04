En una reciente entrevista con The Juanpis Live Show, Luis Villa, más conocido en el mundo del streaming como Westcol, reveló detalles de su vida personal.

Horóscopo para el 12 y 13 de abril: esta es la suerte para los signos del zodiaco, según Mhoni Vidente

Westcol y Aida Victoria Merlano tuvieron una incómoda conversación en el show de Juanpis González

La historia de Aurelio Cheveroni, el lobo que se robó el show en ‘Yo me llamo mini’

El creador de contenido tiene millones de seguidores y una comunidad activa en plataformas como Kick y Twitch. Se ha visto envuelto en muchas polémicas tanto personales como amorosas.

Westcol reveló que su padre está en prisión por narcotráfico. “Sí, mi papá es un narcotraficante, está en la cárcel”, manifestó.

Robbie Williams reveló que fue diagnosticado con escorbuto: “enfermedad de los piratas del siglo XVII”

Juanpis le preguntó por sus hermanos, pero cambió le pregunta por su papá, refiriéndose a él como “el narcotraficante”. El influencer y le dijo: “quién te dijo eso”.

Siguió relatando que no sabe mucho sobre él o que no lo recuerda bien, pero que tiene entendido que estuvo implicado en algunos asuntos relacionados con el narcotráfico y que por eso está en la prisión.

La actriz Valentina Lizcano confesó que hizo parte de una infidelidad: “fui moza sin que me lo avisaran”

“Yo era un niño cuando lo encarcelaron. No entendía nada en ese momento. Solo sabía que él no estaba”, dijo. Sin titubear señaló que igual sigue pensando que “su papá es el mejor”, y que no le guarda rencor.

Asimismo, recordó una anécdota con su padre. “Me acuerdo que un día el man apostó el perro… uno no entendía nada. Era normal en esa casa”.