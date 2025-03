La presentadora Carolina Cruz reveló en una entrevista que ha tenido que afrontar temas muy serios con sus hijos, que siempre hacen preguntas sobre su vida personal.

Cruz en conversación con el podcast Historias de madre señaló que una de las cosas más complejas que ha tenido que enfrentar ha sido el rol de ser madre.

Sin embargo, no se arrepiente de sus hijos, pues los ama con extrema locura, tanto así que confesó que le faltó tener un hijo más.

Su hijo Matías Palomeque también heredó este gusto por los bebés, por lo que en varias ocasiones le expresó su deseo de tener otro hermanito. Pero, Carolina le ha explicado que esto no puede suceder por varias razones.

“Matías, mi hijo mayor, es igualito a mí. Entonces él es como: ‘Ay, mami, te imaginas otro bebecito en la casa’, y yo: ‘No, mi amor, ya no se puede’, y él: ‘Pero, por qué no, mami, si tú eres linda’; y yo: ‘No, gordito, ya mamá no tiene la energía, y el tiempo que te di a ti y a tu hermano… si tuviera otro bebé se merece la misma calidad de tiempo’”, relató.

Por eso, antes de iniciar la relación con Jamil Farah le dijo que ella no iba a tener más hijos. “Ya cuando empezamos a ver esto tan serio, yo sí tuve una conversación con él y le dije: ‘Mira, esto es lo que hay, si tú quieres tener hijos, si tú quieres tener una familia, pues por acá no es, porque yo no voy a tener más hijos’. Él en su momento me dijo: ‘Yo estoy feliz contigo, yo te conocí así, yo me enamoré de ti así, con tus hijos’”.

“Yo tampoco estoy preocupada pensado: ‘Será que en un año me va a decir que quiere hijos o en dos años…’ El día que pase, pues ese día me preocupo, pero por ahora me dejo consentir, me dejo querer”, señaló.