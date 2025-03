En el mundo del espectáculo, el reconocimiento y la fama pueden abrir muchas puertas, pero también exponen a las figuras públicas a situaciones inesperadas y, en algunos casos, peligrosas.

Así lo relató recientemente Laura Barjum, exseñorita Colombia y virreina de Miss Universo 2017, quien en una entrevista con el programa ‘La Red’ confesó haber sido blanco de intentos de acoso tras su destacada participación en el certamen internacional.

Barjum, quien representó a Cartagena en el Concurso Nacional de Belleza en 2017, logró posicionarse como una de las mujeres más admiradas del país tras su paso por Miss Universo, donde obtuvo el segundo lugar.

Su talento y carisma no solo la convirtieron en una destacada modelo, sino que también la han llevado a incursionar en la actuación. Sin embargo, junto con el éxito llegaron experiencias inquietantes que nunca imaginó vivir.

La colombiana relató que, poco después de su participación en Miss Universo, recibió una invitación que encendió sus alarmas.

“Un hombre de la realeza de un país, no me quiero meter en problemas porque no sé qué tantos alcances tengan las personas, me invitó a salir alguna vez, al parecer ellos daban como una fiesta en donde iban ángeles de Victoria’s Secret, modelos y top models. Acaba de pasar Miss Universe, yo tuve una muy buena clasificación (…) No era descabellado que me contrataran para esa fiesta”, explicó.

Al principio, la oferta no parecía descabellada, ya que, debido a su buena clasificación en el concurso, no era raro recibir propuestas de eventos exclusivos. No obstante, los detalles que fueron surgiendo la hicieron sospechar.

Según contó, la condición para asistir era viajar sola, lo que despertó su desconfianza. Además, le ofrecieron una tarjeta de crédito abierta para que se vistiera como quisiera para la ocasión.

Barjum decidió rechazar la propuesta y consultó con su familia, quienes también sintieron temor por la situación. No obstante, lo que más la inquietó fue la insistencia con la que se buscó contactarla, incluso recurriendo a personas cercanas a ella.

“Después de que dijimos que no, cada amigo mío, cercano, que yo me topará, que subiera una historia conmigo, que de alguna manera publicará que estaba conmigo, recibía mensajes, ofertas de dinero estruendosas para concretar esa cita”, reveló.

Uno de sus amigos más cercanos le confesó que le ofrecieron 50 millones de pesos solo por convencerla de asistir al encuentro. Otros conocidos, incluso aquellos que acababa de conocer, se le acercaban para decirle que le estaban ofreciendo enviarla en helicóptero hasta el lugar de la reunión.

A pesar del miedo y la incomodidad que sintió en ese momento, la exreina aseguró que ahora tiene claro que la vergüenza no es suya, sino de quienes intentaron forzar la situación. “En ese momento sentí vergüenza, pero ahora entiendo que el que debe sentirla es el acosador y no yo”, reflexionó.

Pero esta no fue la única situación incómoda que vivió Barjum. En 2018, otro hombre intentó acercarse a ella utilizando regalos ostentosos. Reveló que en alguna ocasión tuvo que devolver pectorales llenos de esmeraldas y un Rolex con incrustaciones. Incluso, una vez llegaron regalos a la recepción del hotel en el que se estaba hospedando, según narró.

Para la modelo, lo más triste de estas experiencias fue notar cómo algunos hombres recurren a métodos inapropiados para tratar de ganarse la atención de una mujer. “Me da un poco de lástima, en realidad”, comentó finalmente.