Si hay algo que caracteriza a Ana del Castillo, además de su potente voz y energía arrolladora en el escenario, es su espontaneidad al hablar. La cantante de vallenato ha demostrado que no le teme a las cámaras ni a los micrófonos, y en una reciente entrevista dejó claro, con su característico humor, qué piensa sobre la posibilidad de ingresar a ‘La casa de los famosos’.

Este reality, producido por el Canal RCN, se ha convertido en el programa más comentado de la televisión colombiana. Con su segunda temporada en marcha, el formato ha logrado captar la atención del público gracias a la convivencia extrema de los famosos, quienes deben enfrentarse a conflictos, desafíos y alianzas dentro de la casa.

La controversia es la moneda de cambio en este experimento social, y los seguidores del programa no dudan en sugerir diariamente a través de las diferentes redes sociales qué figuras del entretenimiento les gustaría ver en este encierro de cuatro meses.

Uno de los nombres que más resuena en redes es el de Ana del Castillo. Su autenticidad y carácter explosivo la convierten en una candidata ideal para generar contenido y mantener la audiencia enganchada.

Consciente del revuelo que genera su nombre en las plataformas digitales, la artista fue cuestionada sobre el tema en el programa digital ‘Dímelo King’, donde fue entrevistada por la creadora de contenido cartagenera Karol Alcendra.

Cuando Alcendra le preguntó directamente si había recibido una oferta para ingresar a la casa, Ana del Castillo, en un primer momento, prefirió esquivar la pregunta.

Sin embargo, sus expresiones y las insinuaciones de los presentadores sobre su mánager parecían confirmar que el canal sí la había tentado con la propuesta. Tras unos segundos de expectativa, la cantante decidió aclarar la situación, pero a su estilo.

¿Entrará Ana del Castillo a ‘La casa de los famosos’?

“Es que sería muy complicado. Lo que pasa es que yo vivo de la música y me encanta tocar, me encanta la gente. A mí me encantaría estar en un reality, pero pienso en dos cosas: el celular y mi mamá. Yo necesito saber de ella, y son cuatro meses. O ‘La casa de los famosos’ me acaba a mí o yo la acabo a ella. Déjenme aquí”, expresó entre risas.

La respuesta de Ana no solo arrancó carcajadas en la entrevista, sino que también desató reacciones en redes sociales. Frases como “Ana entra y se gana esa vaina”, “Necesito a Ana del Castillo en ‘La casa de los famosos’” y “Primero que todo: el celular” inundaron los comentarios, dejando claro que muchos fans la consideran la pieza de caos y diversión que el programa necesita.

Por ahora, la artista sigue enfocada en su carrera musical, con una agenda que le permite realizar entre 12 y 20 presentaciones al mes en diversas regiones del país. Para ella, estar en contacto con su público y recorrer Colombia es una prioridad que, al menos por ahora, supera la tentación de un reality.

Sin embargo, con su respuesta dejó abierta la puerta a futuras propuestas, pues si algo dejó claro es que la idea no le disgusta del todo.