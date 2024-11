El cantante español Alejandro Sanz rompió el silencio en redes sociales para responder a quienes han comparado a su nueva pareja, Candela Márquez, con la cantante colombiana Shakira. La controversia se generó tras los primeros encuentros públicos de la pareja, especialmente durante la Gala Persona del Año de los Grammy Latinos, donde oficializaron su relación ante el público.

Desde el anuncio, Sanz y Márquez no han evitado la atención mediática ni los comentarios en redes sociales. Sin embargo, algunas reacciones han incomodado al artista, especialmente las que asocian a su pareja actual con su antigua colaboración y amistad con Shakira.

En un reciente intercambio de comentarios en Instagram, el intérprete de ‘Amiga mía’ dejó un mensaje dirigido a Márquez, en el que expresó su cariño hacia ella, pero también reconoció la incomodidad que siente por el escrutinio constante de sus seguidores hacia su relación.

“No hay manera de explicar lo que no tiene explicación. La belleza exterior es evidente, la interior requiere de una sensibilidad que no es fácil de entender. Cuanto más ruido, más te quiero”, escribió inicialmente Sanz en el álbum de fotos compartido por su novia.

Tras dicho mensaje público, los comentarios comparativos no tardaron en aparecer. Una usuaria señaló que Márquez “se parece mucho a Shakira”, lo que desató una serie de respuestas del cantante. Inicialmente, Sanz respondió de manera breve, pero más tarde dirigió un mensaje contundente a un usuario que insinuó que el artista “no supera a Shakira”.

“Jejeje. Pobrecito... Sumérgete... pero sumérgete mucho... más... Tu lugar está ahí en el fondo. Donde nada importa, no más respirar. Y ahí vas a entender tu mierda de comentario”, respondió Sanz, expresando su incomodidad ante la insistencia en relacionarlo con su antigua amistad con la colombiana.

También le enviaron mensajes privados a Candela

Además de enfrentar comparaciones, Sanz se refirió a mensajes privados que algunos seguidores habrían enviado a Márquez. En una respuesta, ironizó con uno de los usuarios, sugiriendo que le escribiera directamente a él en lugar de a su pareja.

“Ross gracias por escribir por privado. Parece lugar de pendejos, pero me alegro de que aparezcas por aquí. Le das dignidad a la cosa”, le dijo el cantante a uno de los usuarios que le escribió a su pareja.

Y a otro incluso le respondió: “Escríbeme a mí, @Jose_rivero_palacio. Te resuelvo todas tus dudas”.

No obstante, el artista aclaró que no siente preocupación por posibles insinuaciones hacia Candela, reafirmando su confianza hacia ella y asegurando que la actriz no le pertenece, sino que está con él por decisión propia.

“No temo en absoluto que me la puedas quitar, Candela no es mía... es suya. Solo digo que me escribas a mí. A ver qué es eso que tienes que hablar con ella. A lo mejor te puedo ayudar... ladrón, pirata, sex machine”, precisó.

El tono directo y confrontativo del cantante ha generado una variedad de reacciones entre sus seguidores, quienes también han debatido en las mismas redes sobre el manejo que Sanz da a este tipo de situaciones públicas.

¿Quién es Candela Márquez?

Candela Márquez, de 35 años, ha ganado reconocimiento en el mundo de la televisión latinoamericana desde que en 2014 decidió radicarse en México para expandir su carrera.

Con una notable trayectoria en la actuación, Márquez ha participado en varias telenovelas y series que le han permitido forjar una popularidad considerable en América Latina. Además de la televisión, la actriz valenciana también ha demostrado talento en el teatro y en el baile, participando en programas de concurso en los que ha conquistado al público con su habilidad para moverse al ritmo de distintos estilos musicales.

Esta relación con Sanz no es solo una coincidencia de nacionalidad y éxito en tierras extranjeras; ambos comparten una experiencia cercana con el país azteca, donde Márquez vive por motivos profesionales y donde Sanz es muy conocido por sus giras y colaboraciones con artistas locales.