El estadio Romelio Martínez de Barranquilla vibró el pasado 23 de noviembre con el lanzamiento del más reciente álbum del cantante vallenato Elder Dayán, uno de los herederos de la dinastía Díaz, llamado ‘El Cantor’.

Los fanáticos del folclor vallenato disfrutaron y corearon las nuevas canciones del artista, que le puso todo el sabor y pasión a cada una de sus interpretaciones, por más de tres horas en el escenario, acompañado de su fiel escudero, el acordeonero Lucas Dangond.

Los asistentes cantaron a todo pulmón los nuevos temas como ‘El picantico’, ‘El que más te conoce’, ‘La santica’, pero también algunos de los clásicos de su padre, Diomedes Díaz.

Además, Elder Dayán sorprendió a los asistentes con invitados especiales que lo acompañaron en algunos duetos, lo que añadió un toque único al concierto.

Sin embargo, algo lamentable sucedió previo al evento. El acordeonero Lucas Dangond fue víctima de los dueños de lo ajeno, quienes lo despojaron de su teléfono celular. El hecho ocurrió cuando los artistas se dirigían en caravana junto a su fanaticada hacía el escenario deportivo.

El músico notó la ausencia de su teléfono rápidamente por lo que pidió ayuda a los encargados de la logística para encontrarlo, y decidió ofrecer una recompensa de $1.000.000 de pesos. Pero el ofrecimiento no surgió efecto, por lo que decidió aumentar la cifra a $3.000.000 millones de pesos.

El artista indicó que se trataba de iphone 15, pero aclaró que la recompensa no es solamente por el valor de teléfono, sino también por las grabaciones.

“Emocionado por todo el apoyo a Elder y el cariño de la gente que ha recibido muy bien este trabajo, pero lamentablemente ese día me sacaron el celular del bolsillo, no me di de cuenta, no sentí nada, sin embargo, al final lo pude recuperar”, contó durante una entrevista con ‘Mix’.

Y agregó: “No es lo que vale el aparato sino la información, ahí tengo los pases y acordes para muchas canciones que no se han terminado de componer ni grabar”.

Dangond explicó que envió un mensaje a su celular en el que indicaba el aumento de la recompensa, lo que al parecer motivo a los delincuentes a devolverlo.

“Yo creo que cuando lo leyó se motivó porque eso fue de una, me dijo que se lo había encontrado tirado en el piso, pero igual me cobró la plata de la recompensa y ojala la disfrute”, dijo.