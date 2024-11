En una reciente declaración, el reconocido actor Jack Nicholson, una de las figuras más destacadas en la historia del cine, compartió su profunda admiración por el legendario actor Marlon Brando, a quien considera “el actor más grande de todos los tiempos”.

A sus 87 años, Nicholson continúa reflexionando sobre la industria que lo vio nacer y sobre aquellos artistas que lo inspiraron en su propia carrera. Con una trayectoria que incluye tres Premios Óscar por actuaciones memorables en ‘Alguien voló sobre el nido del cuco’, ‘La fuerza del cariño’ y ‘Mejor... Imposible’, Nicholson ha dejado claro que Brando ocupa un lugar especial en su vida y en la historia del cine.

Nicholson señaló que, para él, Marlon Brando es el mejor actor de todos los tiempos, una opinión que, según dijo, ha mantenido durante décadas. Aseguró que Brando fue un revolucionario en su enfoque y estilo, dotando a sus personajes de una profundidad que lo ha hecho destacar en la industria cinematográfica.

“Lo digo en serio cuando digo que si no puedes apreciar a Brando, no sabría cómo hablar contigo. Si hay algo obvio en la vida, es esto. Otros actores no andan discutiendo quién es el mejor actor del mundo, porque es obvio: Marlon Brando lo es”, expresó Nicholson en medio de una entrevista con ‘Rolling Stone’.

Esta admiración, según reveló el actor, se fortaleció durante el rodaje de ‘Missouri’, película de 1976 en la que Nicholson y Brando compartieron pantalla bajo la dirección de Arthur Penn. La cinta unió a dos generaciones de actores en un mismo proyecto, brindándole a Nicholson una oportunidad única para observar de cerca el talento y la técnica de Brando, algo que, según él, fue una revelación en su carrera.

Para ese momento Brando ya contaba con una amplia trayectoria, destacándose en papeles como los de ‘La ley del silencio’, ‘Sayonara’, ‘El último tango en París’ y el icónico ‘El padrino’. Para Nicholson, Brando era más que un actor, era un referente artístico cuya influencia sigue siendo indiscutible.

Comparó a Marlon Brando con Pablo Picasso

Nicholson también expresó su admiración hacia Brando al compararlo con Pablo Picasso, destacando la cualidad artística que ambos compartían. Según Nicholson, Brando y Picasso fueron capaces de transformar sus respectivos campos con una visión y talento excepcionales.

“Como artista, comparo a Brando con Picasso. He visto los primeros dibujos de Picasso y demás en los museos de Barcelona. Siempre pensé que si tomaras el primer dibujo de Picasso y continuaras mostrando todo lo que hizo hasta el día de su muerte, verías que algunas personas son incapaces de no ser brillantes”, afirmó el actor. Según él, la capacidad de Brando para innovar constantemente en su oficio era una cualidad que lo hacía único en el cine.

Para Nicholson, casi todas las actuaciones de Brando resultaron revolucionarias, algo que pocas personas, según sus palabras, logran mantener de forma consistente.

Esta influencia de Brando sobre Nicholson se evidencia en la manera en que este último aborda sus propios personajes, buscando siempre una profundidad y autenticidad que también caracterizaban a Brando.

A lo largo de su trayectoria, Nicholson ha interpretado a personajes icónicos en filmes como ‘Chinatown’, ‘El resplandor’ y ‘Batman’, roles en los que, según sus colegas y críticos, también se percibe una herencia del estilo de Brando.

El impacto de Marlon Brando en el cine

Marlon Brando falleció en 2004, dejando un legado que incluye clásicos del cine como ‘Apocalypse Now’ y ‘Superman: La película’, entre otros. En cada una de estas producciones, Brando dejó una marca que sigue influyendo en generaciones de actores.

Nicholson, por su parte, continúa rindiéndole homenaje, reconociendo a Brando no solo como un pionero en la actuación, sino como un artista que, en su opinión, logró redefinir el concepto mismo de lo que significa actuar.