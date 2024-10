En el contexto del Festival de Verano en Bogotá, la propuesta de matrimonio de Chide García, acordeonero y pareja de la cantante Ana del Castillo, se convirtió en el centro de atención mediática. El evento, que tuvo lugar en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, fue testigo de un acto improvisado por parte del músico, quien sorprendió a su novia con una propuesta poco convencional minutos antes de subir al escenario.

El episodio se produjo mientras el dúo se preparaba para su participación en el festival, específicamente en el evento Vallenato al Parque. Durante una entrevista con un periodista de ‘Olímpica Stereo’, que se realizaba tras bambalinas, García se arrodilló ante Del Castillo para pedirle que se casara con él. La propuesta fue grabada en video y rápidamente se difundió en varias plataformas dedicadas al vallenato.

A pesar de que el acto fue claramente improvisado y García aún no le había entregado el anillo, la reacción de Ana del Castillo fue positiva. La cantante, en un momento de humor, hizo como que no escuchaba la propuesta, lo que llevó a García a repetir la pregunta. Finalmente, Del Castillo aceptó con entusiasmo, respondiendo: “¡Claro que sí, mi amor. Yes, yes y yes!”.

Cabe recorda que el anuncio público de la relación entre los artistas se produjo a principios de 2024, cuando ambos comenzaron a compartir imágenes románticas en las redes sociales. A partir de entonces, los rumores sobre su relación se intensificaron, y la pareja no tardó en hacer oficial su noviazgo.