Jenny López, pareja del reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera, ha sido el centro de atención en redes sociales tras publicar un video en su cuenta de Instagram donde aparece bailando en bikini. La publicación, realizada el 12 de julio, generó una avalancha de reacciones encontradas entre sus seguidores.

El video, que muestra a López realizando un sensual baile mientras viste un traje de baño y un short, fue objeto de numerosos comentarios. Algunos la calificaron de “vulgar”, mientras que otros elogiaron su belleza, comparándola con una “Barbie”. La joven artista, quien se encuentra actualmente en República Dominicana, decidió responder a las críticas a través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales.

Durante la interacción, uno de los seguidores le preguntó sobre los comentarios negativos que recibió por el video: “¿Qué opinas de los comentarios por el video que subiste?”. López, sin rodeos, explicó las circunstancias del video.

“Subí un reel de un TikTok que grabé en estos días que estamos en República Dominicana. Ese día iba para la playita, me puse el vestido de baño y para ir del hotel a la playita, me puse un short de jean”, Explicó.

Y se cuestionó: “Me puse a grabar dos o tres videos y lo subí, pero que me veo ‘vulgar’… Yo no entiendo, quiero que en verdad me expliquen dónde está lo vulgar, que me digan ¿cómo va uno a la piscina o a la playa?”.

Los seguidores de López no tardaron en reaccionar, muchos de ellos apoyando su postura y criticando la negatividad en redes sociales. Entre los comentarios destacan: “No es vulgar, es un bikini nada más”; “se ve hermosa, no entiendo por qué la critican”; y “ese es el trauma de las redes, todos destilan veneno que llevan dentro”.