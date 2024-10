Si a la modelo Natalia París algo la destaca es su belleza que ya estando en sus 50 aún no pierde, sin embargo, ella parece que no termina de satisfacer cada uno de sus caprichos de vanidad.

Recientemente, a través de un video publicado en sus redes sociales compartió que estaba de visita donde su cirujano a quien le hizo una propuesta que este rechazó y causó todo un revuelo entre sus seguidores.

La paisa le pidió al profesional de la salud que quería tener la cintura más pequeña: “Le estoy diciendo que me saque más cinturita y me dice que no”. Ante esto el hombre se negó: “No, no más. Pero, ¿qué más necesitas tú?”.

En el mismo clip París se muestra en un espejo y explica porque le hace esa petición al cirujano que no le quedó más que reírse: “Las mujeres que hacemos mucho ejercicio se nos va marcando mucho este músculo acá”, dijo señalando el pequeño músculo a un lado de su abdomen.

Este hecho desató toda una ola de comentarios en redes, desde lo que criticaron a la también DJ por lo “obsesiva” con su cuerpo y hasta los que celebraron la decisión del cirujano que se negó.

“Que exagerada, eso ya es un problema mental”, “afortunadamente hay doctores con ética”, “pues muy honesto que diga que no”, “pues eso se puede evitar, cambiando la rutina de ejercicios y no proyectado ese músculo y ya”, “que vivan los doctores así”, “ven que son tercas y luego llora por las secuelas”, “ese médico sí es honesto”, “después se quejan por los resultados de procedimientos innecesarios”, fueron algunos de los comentarios.