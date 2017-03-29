La menopausia o climaterio es una etapa totalmente normal en la vida de la mujer. Durante el proceso de envejecimiento natural se va reduciendo poco a poco la producción de hormonas y esto puede provocar síntomas físicos como sofocos, aumento de la sudoración, problemas para conciliar el sueño o aumento de peso. Además, puede afectar el estado anímico de la mujer.

Para conocer más detalles sobre este tema entrevistamos a Martha Lucía Marrugo Flórez, médica ginecóloga, expresidenta de la Asociación Colombiana de Menopausia, presidenta del capítulo Atlántico de Menopausia, quien recientemente fue nombrada en Lima, Perú, Experta Latinoamericana en Menopausia por la Federación Latinoamericana de Menopausia (Flascym), reconocimiento que se hace cada 3 años a especialistas que tengan destacada labor en la profesión médica, investigación y docencia en beneficio de la mujer.

¿Qué es la menopausia?

R/ Menopausia no es llegar a los 40 o 45 años, se define como el cese definitivo de menstruación por más de un año que trae consigo la disminución en la producción hormonal principalmente de estrógenos.

En Latinoamérica el promedio de la menopausia está en 49 años. La menopausia debe ser asumida por la mujer como un período fisiológico, como fue nuestra primera menstruación, nuestro primer embarazo, existen cambios, claro que existen , pero es el momento en que revaluemos nuestras condiciones de salud.

El Climaterio es el paso de la vida reproductiva a la no reproductiva, que incluye a la menopausia, esto quiere decir que cuando nos acercamos a los cambios hormonales estamos en el climaterio y estos pueden comenzar a suceder hacia los 40 años, cuando la mujer puede comenzar a presentar alteraciones en sus menstruaciones estas comienzan a acortarse y luego de un tiempo a alargarse todo se debe a una disminución paulatina de la producción hormonal hasta llegar a la menopausia.

¿Qué podemos hablar hoy de Menopausia?

R/ Muchísimo, creo que nos llevaría todo un día conversar sobre la etapa más importante de la mujer, y es su madurez, la expectativa de vida de la mujer a nivel mundial ha aumentado, hoy está en 75 años en Latinomérica y 80 años en Europa, y para el 2050 la expectativa de vida superara los 85 años, eso nos orienta que la mujer está viviendo más de las dos terceras parte de su vida en la menopausia, y los médicos debemos estar conscientes y preparados para tratar y cuidar a estas mujeres.

¿Cuáles son los síntomas de la menopausia?

R/ Los síntomas varían de mujer a mujer y están influenciados por diferentes aspectos como la raza, condición sociocultural, estilos de vida como, si la paciente es sedentaria, fumadora, estresada, obesa, el alcoholismo todos estos pueden aumentar los síntomas; en las etapas iniciales sobre todo los 3 primeros años aparecen las oleadas de calor que su intensidad predomina en las madrugadas porque están asociadas a cambios a nivel central (cerebro) y hacen que la mujer despierte y no pueda conciliar el sueño adecuadamente porque estas oleadas se vuelven repetitivas durante la noche, generando mal dormir, cansancio físico y mental al día siguiente y por ende cambios en la esfera emocional por el mal dormir, aumento de peso porque el metabolismo se enlentece y hay una redistribución de la grasa hacia el abdomen , dolores articulares y musculares .

Otros síntomas están asociados a la esfera genital caracterizados por resequedad vaginal que induce disminución del deseo sexual porque recuerda lo doloroso de la relación por la resequedad vaginal.

¿Qué son las llamadas oleadas de calor?

R/ Las oleadas de calor o fogajes son el síntoma más común de la menopausia y uno de los más molestos.

Pueden aparecer cuando todavía las mujeres tienen ciclos menstruales, es decir en el período llamado premenopausia (3-4 años) previos a la desaparición completa de las menstruaciones) y pueden durar más de 5 años después de la menopausia.

Pueden aparecer a cualquier hora del día, pero pueden predominar en la noche, como una sensación de aumento de temperatura corporal en la parte superior del cuerpo (rostro y cuello) , dura en promedio entre 1 a 5 minutos, y se acompañan de sudoración y palpitaciones (aumento de la frecuencia cardíaca). Con frecuencia suceden al dormir y despiertan a las mujeres varias veces en la noche causando fatiga, y falta de sueño.

¿Que son los sudores nocturnos?

R/ Es un síntoma que pueden experimentar las mujeres que se acercan a la menopausia, se quejan de que experimentan sudoración nocturna, junto con los sofocos durante la noche que perturban su sueño.

Ellas lo describen como una repentina aparición de una sensación de calor que provoca la sudoración excesiva. Puede durar sólo unos minutos, pero en ese corto período de tiempo sus prendas de vestir y ropa de cama se empapan con sudor.

¿La menopausia produce trastornos de sueño?

R/ Las mujeres son dos veces más propensas a padecer alteraciones del sueño que los varones. En el caso concreto de la menopausia, son dos los trastornos del sueño que adquieren importancia: el insomnio y el síndrome de apnea del sueño.

El insomnio, es el trastorno del sueño más significativo de la menopausia. Los motivos por los cuales la menopausia puede contribuir a la aparición del insomnio son:

- Síntomas vasomotores : 50 a 70% de las mujeres presentan los sofocos y calores nocturnos asociados a la disminución de los niveles de estrógenos.

- El estrés y/o depresión , ansiedad , temores y otros factores emocionales que pueden presentarse en esta etapa de la vida.

¿Desde cuándo se presentan los cambios en el periodo menstrual?

R/ La menopausia no se produce súbitamente, sino que está precedida de un período de tiempo denominado premenopausia, que coincide con la disminución de hormonas sexuales femeninas. Esta fase de premenopausia puede ser más o menos larga dependiendo de cada mujer, ya que puede abarcar desde un año o cuatro años antes de la menopausia definitiva.

Además puede ser más o menos intensa, según cada caso. Generalmente, entre los 45 y los 50 años comienzan aparecer las anomalías menstruales.

¿La menopausia produce depresión?

R/ Las fluctuaciones hormonales que se producen durante la menopausia, junto con el estrés que genera aspectos como una nueva imagen corporal, la infertilidad, la sexualidad o el envejecimiento, pueden provocar angustia emocional causando cambios en el aspecto emocional y en ocasiones desencadenar depresión.

¿También causa ansiedad?

R/ Si el cambio hormonal, es decir la disminución de Estrógeno y Progesterona, hacen que la ansiedad se vea incrementada, es por ello que es muy común ver a las mujeres teniendo un ataque de pánico o ansiedad en esta etapa.

¿Hay alteración en el estado de ánimo de la mujer?

R/ Si, fatiga diurna, insomnio, irritabilidad, reducción de la concentración, ansiedad, entre otros.

¿Qué nos puede decir hoy de la tan controvertida terapia Hormonal ?

R/ Que hoy tenemos toda la evidencia científica de beneficios en las mujeres que la reciben oportunamente, precisamente aquellas mujeres que están entrando en la menopausia, o antes que ella se inicie, que los beneficios superan los riesgos, que son claras las indicaciones hoy día para iniciarlas:

1) Síntomas vasomotores moderados a severos: calores, fogajes, insomio, depresión.

2) Síntomas asociados al síndrome urogenital : dolor al tener relaciones sexuales definido como dispareunía, defendemos el bienestar físico y sexual de la mujer en esta fase de la vida, por eso su salud urogenital es nuestra prioridad en atención.

3) Salud ósea: sabemos los beneficios de los estrógenos a nivel de los huesos, y es la primera línea de manejo segura para las mujeres en riesgo de osteoporosis.

