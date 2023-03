The Weeknd, el artista más popular del mundo según los Guinness Records

Los artistas inicialmente sueñan con grabar canciones que no paren de sonar en la radio y realizar conciertos con llenos absolutos. Sin embargo, a medida que alcanzan la cima comienzan a imponer récords que los van llevando a un sitial de privilegio. Eso es lo que acaba de conseguir el canadiense Abel Tesfaye, conocido popularmente como The Weeknd, quien estadísticamente ha sido declarado como el artista más popular del planeta.

Lea: “Mi propósito con esta gira es ayudar a sanar heridas”

Lo anterior lo consiguió después de establecer dos nuevos récords Guinness: la mayor cantidad de oyentes mensuales en Spotify, con 111,4 millones (al 20 de marzo de 2023), además de convertirse en el primer artista en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Sus dos nuevos récords llegan tras el lanzamiento de su remix Die For You con Ariana Grande, que se volvió viral en TikTok. Esta pista alcanzó el puesto número uno en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en el séptimo número uno para The Weeknd. Esta es la cuarta colaboración de ambos luego de Love Me Harder (2014), Off the Table (2020) y el remix de Save Your Tears (2021).

Miley Cyrus es la competidora más cercana de The Weeknd, con 82,4 millones de oyentes mensuales, según GWR. Le siguen Shakira (81,6 millones), luego Ariana Grande (80,6 millones), Taylor Swift (80,2 millones) y Rihanna (78,5 millones). El competidor masculino más cercano es Ed Sheeran (77,5 millones), agrega GWR.