“Mi propósito con esta gira es ayudar a sanar heridas”

Creo que el ciclo ya está a punto de cerrarse y posiblemente en 2024 o 2025 haré algún resumen discográfico para dejar un punto final. Me refugiaré en otras cosas, estoy escribiendo mi tercer libro, soy una persona muy inquieta y sé que seguiré creando, siempre he tenido algo que hacer, me gusta la pintura y no me preocupa qué será de mi vida, porque iré a donde el corazón me lleve.