Tatiana Murillo criticó a Paola Jara y Jessi Uribe por aparentar en público

Ante la pregunta, la mujer contestó: “Paola Jara y Jessi Uribe, perdón, esos son de los que sonríen para una foto y después hacen la cara. O sea, definitivamente, mal con los seguidores, mal a la hora de dar entrevistas, mal a la hora de compartir incluso con las mismas personas que los contratan, terrible. Eh ‘La Liendra’ y Dani Duke, sí, los conocí, los he visto dos veces, los he analizado, yo me muevo mucho con influencers y de esos tampoco me gustan”.

Además, se refirió sobre Yina Calderón: “¿ustedes se imaginan nosotros los colombianos tener que admitir que lo más patético que tenemos en el país, en la farándula colombiana, es Yina Calderón?”, dijo.