Sofía Vergara abraza su condición de soltera en ‘America’s Got Talent’

Sofía Vergara, de 51 años, da a conocer que es una mujer soltera en medio de su divorcio de Joe Manganiello. En el episodio del martes de “America's Got Talent”, el concursante Ahren Belisle coqueteó con la actriz durante su acto de comedia. Belisle, que tiene parálisis cerebral, utiliza una aplicación de texto a voz para contar sus chistes. Usó la autocorrección a su favor en el episodio para decirle a su perro: “Ve a buscar a Sofía Viagra”, antes de agregar: “Oh, no... me refiero a Sofía Vergara”.