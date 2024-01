Silvestre Dangond le dedicó palabras a su guitarrista durante un concierto

El regreso de Silvestre Dangond a las tarimas con su nueva producción llamada 'Ta’ Malo' vino cargado de gran expectativa para sus seguidores quienes desde el primero momento dejaron en evidencia su apoyo.

El artista intérprete de ‘Ya no me dueles más’ sorprendió a su público en la más reciente presentación tras un pronunciamiento dirigido a unos de los miembros de su equipo musical que lo acompañaba en el show.

Dicha intervención del Silvestre, en el estadio Nemesio Camacho el Campín en Bogotá, fue realizada, al parecer, tras una serie de rumores de la presunta salida de la agrupación de su guitarrista Geño Gámez.

“Con mucho respeto, no es por nada, no lo vayas a tomar a mal. El día que decidas partir de esta agrupación, vete a aportar todo tu talento y potencia, pero no te vayas por dinero, porque por dinero no te puede ir porque bien pago si estas”, manifestó el artista en un video que fue publicado en la cuenta de TikTok, ‘Vallenatos y más na’.

Continuó diciendo: “Por plata no podemos pelear tú y yo porque eso es lo de menos; pero acuérdate de algo, tú no puede vender un Ferrari en el sur de Bogotá, tú tienes que venderlo en el norte que es donde te lo tienen que comprar, así es el talento”.

Silvestre le sugirió al artista analizar bien en el entorno al nuevo entorno al que quiere incursionar tras las posibles propuestas que le han realizado en otras agrupaciones.

