¿Cuál es la Canción del Carnaval 2024?

El polifacético Juanda Caribe junto al cartagenero Dandy Bway interpretan la champeta ‘La maleta’ una propuesta que emergió desde las redes sociales y que se ha propagado por todas partes. “Coge tu maleta y vete, coge tu maleta y vete”, es el pegajoso coro que repiten los jóvenes.

Sobre la creación de este tema, el cartagenero Dandy Bway, contó que lo había escrito en tiempo de pandemia y fue hasta ahora que se lo presentó al barranquillero Juanda Caribe quien inmediatamente se montó en el tema.

“Me pasó algo similar a lo de la canción, yo estaba muy desordenado, de fiesta en fiesta y mi pareja me puso un ultimátum, me dijo que agarrara la maleta y me fuera, afortunadamente pudimos sortear la situación y me quedé en casa”, dijo entre risas Dandy Bway.

El tema además cuenta con un videoclip en el que aparecen los protagonistas de la última serie que realizó el creador de contenido y cuya temática está ligada al gremio de la construcción.