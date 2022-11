Silvestre Dangond adornó con vallenato la elección de Miss Venezuela

El artista urumitero, Silvestre Dangond Corrales, fue el encargado de cerrar con broche de oro la velada a ritmo de sus mejores canciones que pusieron a gozar al público venezolano.

“Cada vez que vengo a Venezuela, mi satisfacción es enorme y adoro a este país que me adoptó como su hijo. ¡Graciasssss Caracas! No me cabe la felicidad en el pecho de volver a cantarte… Te amooooo Venezuela”, manifestó Dangond a través de sus redes sociales, luego de haber finalizado su show.