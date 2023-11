Shakira y Karol G ganan en la categoría “Best Collab” de los MTV EMAs 2023

Cabe anotar que durante su día de lanzamiento, ‘TQG’ rompió el récord de la canción más reproducida en la historia de Spotify en Colombia durante un solo día. Además, en YouTube se convirtió en el segundo mejor debut femenino en la historia.

El tema hizo parte del álbum de Karol G ‘Mañana Será Bonito’, que logró el mejor debut de un álbum de una artista hispana en la historia de Spotify.

La canción, un reguetón con mezclas de electrónica, la empieza la paisa "... Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias...", otra alusión a un ex, en este caso Anuel AA, ex pareja de 'La Bichota'.