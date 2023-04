Shakira elogió a Carlos vives por el premio que gano en los Lamas

La artista barranquillera aprovechó para expresar todo el cariño que siente por Carlos Vives y también le agradeció por mostrar la cultura colombiana al mundo en sus canciones.

“Tú le has llevado a niños, a ancianos, y a quienes no conocían nuestras costumbres, ni hablaban nuestro idioma un pedazo de nosotros en cada canto Y nos has recordado todo lo que valemos, Lo que sentimos Y cuánto y con qué fuerza llegamos a amar. Tu legado es invaluable porque nos representa a todos. Sigue construyéndolo por nosotros y vuela alto como un cóndor sobre la sierra! Te quiero amigo, te queremos todos!”, finalizó Shakira.