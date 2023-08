Shaira afirma que Karol G plagió una de sus ideas para ‘Mi ex tenía razón’

A pesar de la lista de logros conseguidos por la artista paisa, una denuncia de plagio en redes sociales empieza a tomar fuerza, pues de acuerdo con la joven cantante Shaira, la ‘Bichota’ habría copiado sus ideas.

Según la ex participante de reality Factor XS, la nueva canción de Karol G ‘Mi ex tenía razón’, la cual tiene una mezcla de urbano y Tex-Mex, sería la copia de una de sus ideas, pues en el pasado mes de mayo lanzó su tema llamado ‘Amor de mentiras’, que también cuenta con ritmos tejanos.

“El cuento del que pega primero pega dos veces, no siempre es cierto. Si yo lanzo una canción con cero inversión, pero con buenas ideas, no me garantiza que se pegue como la canción del pez gordo que copia mis ideas luego de que la mía haya sido lanzada”, dijo Shaira a través de sus historias de Instagram.