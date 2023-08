Shaira aclaró polémica sobre supuesto plagio con Karol G

Además, explicó que la intensión de su mensaje era aconsejarles a los artistas más jóvenes la manejar con cautela la información relacionada con sus nuevos proyectos.

“Más cautelosos con quien se la mostramos, porque inconscientemente algunos productores o compositores escuchan la idea y dicen ‘esto está muy chévere, puedo coger de aquí, puedo coger de allá’ y es una canción chévere para otro artista y nosotros quedamos como el payaso, porque no tenemos el público al que llegarles para poder ser artistas internacionales”, expresó.

Por su parte, recalcó que en su publicación no acusó a ningún otro artista de plagio.

“Yo no he acusado a nadie, que yo he estado acusando de plagio supuestamente son palabras que han puesto en mi boca y que están poniendo en redes sociales que no han salido de mí. Lo relacionaron que, porque una canción de Karol G que también es cumbia, yo estaba atacándola a ella, y no es para ella”, indicó.

Finalmente, la joven pidió respeto para todos los artistas sin importar su proyección, pero además no desaprovechó la oportunidad para resaltar los logros alcanzados por la artista paisa ‘Karol G’.