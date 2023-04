“Los niños me hacían bullying”: Paulina Vega reveló detalles de su niñez

“Identificando mis patrones, que es lo que hago en piloto automático. ¿Qué no me beneficia? ¿Qué hago todo el tiempo que no me trae valor? ¿Qué pensamientos negativos son recurrentes? ¿Cómo puedo entender de dónde vienen? Es eso, tratar de estar en el presente, tener compasión conmigo misma”, escribió.

Por último, manifestó que sus publicaciones en redes sociales son una pequeña parte de su vida con la que busca generar conciencia y mostrar la realidad, lejos de los ideales creados por las redes sociales. “Amar tu cuerpo, los animales, la tierra, la comida sana, sonreír. Pero sí, quiero hacer más”, expresó.