Nicky Jam recordó el momento en que conoció a Karol G

Así lo reconocen muchos artistas con muchos años de experiencia en el género, como el mismo Nicky Jam, quien tiene una conexión especial con Medellín, por ser la ciudad, según sus palabras, que “lo salvó” y lo hizo resurgir como artista y persona.

Mientras conversaba en una entrevista con Ivy Queen, una de las pioneras del reguetón. El boricua, intérprete de éxitos mundiales como ‘El perdón’ y ‘Travesuras’, le contó a ‘La potra’ que conoció a Karol G cuando ella tenía 15 años en una discoteca de la capital antioqueña.

“Un día fue a una discoteca en la que yo estaba cantando en Medellín. Se me acercó y me dijo: ‘¿Será que yo puedo cantar contigo?’ Le respondí: ‘¿Cómo entraste aquí?’ (...) Me dijo: ‘Yo tengo una canción que quiero cantar contigo’, y le respondí: ‘Dale, vamos a cantar’”, relató Nicky.