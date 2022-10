Natalia Ponce, sobreviviente de ataque con ácido, protagonizará un comic

“Resoné fuertemente con el personaje de la superhéroe Kaia, me di cuenta de que es alguien a quien me gustaría darle vida a través del medio creativo (…) Siempre he soñado con ser esa supermujer, que difunde conciencia acerca de los problemas sociales. Yo soy Kaia y estoy segura de qué inspirará a los colombianos a respetar a las mujeres de mi país”, manifestó Ponce de León sobre el cómic.

En cuanto a su vida personal, se sabe que después del ataque le realizaron 37 cirugías de reconstrucción facial y cuando se recuperó decidió dedicar su vida a la defensa y promoción de los derechos humanos de las víctimas de ataques con agentes químicos.

“Crear a Kaia me mostró la belleza y la fealdad del mundo. La asombrosa fuerza de Natalia fue lo que me mantuvo en pie, además de la importancia de permanecer unidos contra la misoginia y el abuso”, puntualizó.