¿Habrá romance entre Nanis Ochoa y Melfi en La casa de los famosos?

Una de las artistas que ingresaron es la presentadora Nanis Ochoa, quien causó una fuerte polémica en los medios por una estrategia de marketing que creó con el programa Lo sé todo para el lanzamiento de un tema musical.

Después de presentarse en vivo, Ochoa estaba siendo entrevistada por Carla Giraldo, cuando le preguntó si se sentía atraída por alguien en la casa, a lo que ella le contestó que había uno que captó su atención pero que debía pedirle permiso a la mamá para ver si lo dejaba.

De una vez los seguidores se dieron cuenta que se trataba de Miguel Melfi, quien tuvo un amorío con Nataly Umaña.

“Para mí ahí no hay nada y el que me parece como lindo, hay que pedirle permiso a la mamá. Qué pereza (…) Me parece lindo Melfi”, apuntó.