 “Casi me da algo cuando la vi”: Dayana Jaimes sobre foto de Martín Elías Jr.

“Casi me da algo cuando la vi. Y no se trata del tema musical porque ‘Martincito’ llegará lejos por su disciplina y porque lo lleva en la sangre, pero recrear esta imagen de un día tan triste me dejó con pelos de punta”, comentó en una cuenta de X.

Para muchos seguidores fue innecesario recordar un día tan triste para ella y su familia.

Lea: ‘Aula Teacch’, un pilar en la educación del espectro autista

“No me he tomado ni el trabajo de ver ninguno de los videos de ‘Martincito’ cantando porque cuando vi esta imagen me pareció tenebroso y me asombre demasiado”, dijo.

Además, agregó “a muchos les molesta cuando salgo a opinar algo de Martin (Q.E.P.D) cuando estoy en todo mi derecho de hacerlo”, indicó.