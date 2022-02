Maluma y JLo protagonizan un matrimonio fallido en el cine

La cantante neoyorquina de ascendencia boricua Jennifer López, además de brillar en los escenarios con su voz, también ha sabido conquistar a su público con apariciones en la gran pantalla desde 1995 en la película Mi familia.

Su salto a la fama se dio dos años más tarde al encarnar a Selena Quintanilla, la Reina del Telmex. De ahí en adelante se vio en cintas de acción y suspenso como Anaconda y Out of Sight, The Cell, entre otras.

Creció tanto en esta industria que no se conformó con ser solo actriz y desde el 2000 ha participado como productora de filmes como El cantante, un tributo a Héctor Lavoe.

Ahora, la Diva del Bronx está de vuelta a la comedia romántica con su protagónico en Cásate conmigo.