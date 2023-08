“Es una Barbie en persona”, Luisa Fernanda W publicó foto con Margot Robbie

Además se refirió a su look de ese momento: “Yo no sé por qué me pintaba el pelo de ese color”.

Precisamente, sobre la publicación muchos de los internautas no se fijaron en la imagen junto a Robbie, si no que se enfocaron en la apariencia de la colombiana, lo que generó todo un debate.

“El momento más humilde de Margot Robbie”; “LA MEJOR etapa de Luisa Fernanda definitivamente, cuando brillaba sola, hizo su nombre sola, todo antes de que su carrera la opacara la muerte de alguien más”; “Me parece que si le quedaba bien ese pelo”; “La gente y su imperiosa necesidad de denigrar a otra persona”, fueron algunos de los comentarios de usuarios en redes sociales.