Karen Sevillano se quedó encerrada en el baño de La casa de los famosos

Pero, la influencer se dio cuenta que sus compañeros estaban muy lejos, y pese a los desesperados gritos, nadie la escuchaba.

“Chicoooos”, gritaba Sevillano en todas las formas y tonos de voz. El tiempo pasaba y aumentaba la preocupación.

Igualmente, aprovechó el tiempo en que la cámara la tenía enfocada para pedir votos y evitar salir de la casa estudio en la gala de eliminación este domingo.

Después siguió llamando: “Pero, yo ¿cómo me voy a quedar aquí sin toalla?, es que se me mojaron los shorts. ¡Chicos!”, siguió gritando.

Hasta le dio chance de bromear. “Si no me hacen caso mis amigos que me lo hagan mis enemigos, ¡Martha! ¿Dónde está mi equipo galáctico? Esto solo me pasa a mí”, señaló entre risas.

Ya a lo último de sus llamados, llegó Diana Ángel a salvarla. “Yo decía, Dios mío que por esa puerta no entren mis enemigos y me toque pedirles el favor de que me pasen una toalla, pero gracias a Dios que llegaron mis amigos y me rescataron”.