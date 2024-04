7 años sin Martín Elías: con emotivo video Dayana Jaimes recordó al cantante

Por su parte, la viuda expresó en la descripción del video que “todavía me cuesta expresar lo que siento cuando llega este día cargado de recuerdos. A veces prefiero evadir el tema porque cada vez que lo hago se me hace un nudo en la garganta y los ojos me brillan de nostalgia al recordar que partiste un día inesperado, cuando la vida nos sonreía de mil maneras y cuando construíamos un futuro lleno de amor”.

Jaimes añadió que “por momentos, me imagino que estás con nosotras, sueño contigo, te pienso, te veo en los ojos de Paula y te recuerdo en muchos lugares y me pregunto: ¿cómo sería si estuvieras aquí? Hoy sigo de pie, recordando lo afortunada que fui y seré por siempre…”

En los comentarios del video también se pronunció el acordeonero Rolando Ochoa, quien fuera fórmula musical de Martín Elías, diciendo que “solo te puedo decir que tienes al papa más lindo del mundo, tierno, amoroso, comprensivo, amigo, hermano, respetuoso, y muchas cosas más, fue un guerrero en su arte, y siempre lo que se propuso en su corazón lo logró, puedes estar orgullosa de ese papito que Dios te regalo. Te amo hijita linda no nos vemos mucho pero sabes que aquí está su tío a la hora que sea. Dios te bendiga y te guarde a ti y a esa gran mamita que él mismo cielo te regalo, abrazo fuerte”.

