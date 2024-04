Karen Sevillano se peleó con ‘El Jefe’ en ‘La casa de los famosos’

La creadora de contenido Karen Sevillano se ha logrado robar el corazón de los seguidores de ‘La casa de los famosos’ por cuenta de sus ocurrencias y espontaneidad que no pasan desapercibidos dentro del reality.

Lea: Daniella Álvarez recordó baile de champeta junto a un reflexivo mensaje

De interés: “El sabor barranquillero conecta mi baile con Shakira”

Cada capítulo es una nueva aventura para los participantes del programa pero al mismo tiempo la convivencia se torna compleja tras no tener contacto con el mundo exterior, lo cual ha desencadena conflictos de índole sentimental y por convivencia.

Con el pasar de las semanas se ha hecho viral algunos fragmentos de los capítulos, en el caso de Karen Sevillano ha sido su particular sentido del humor, la amistad que creó con La Segura y hasta los conflictos con Martha Bolaños y Omar Murillo.

Lea además: Masajistas se fueron a los golpes por una propina en Cartagena

Los famosos deben tener en cuenta una serie de reglas dentro de la casa que al no cumplirse podrían desencadenar consecuencias para su estancia en el reality.

En el más reciente capítulo, la creadora de contenido fue protagonista tras una jocosa discusión que sostuvo con ‘El Jefe’ mientras se encontraba descansando en su habitación.

“Atención, famosos. Quiero recordarles que estas no son horas para dormir en una casa decente. Ya que estamos tan despiertos, por favor, alístense, arréglense, que hoy la gala comienza más temprano y no quisiera que Colombia los vea así como están”, manifestó ‘El Jefe’.

Por si le interesa: Los cánticos vallenatos que alaban a Dios

Acto seguido le llamó la atención a la caleña: “Buenos días, Karen (…) Karen, estás en un 'reality', mi linda”.

La creadora de contenido no dudó en responderle con molestia: “Ahora yo no puedo dormir, como duerme todo el ‘mundazo’ aquí. (...) Siempre que yo estoy dormida me la monta”.